Göğsünden bıçaklayarak öldürdüler! Yatalak eşi çığlıklar attı

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU



Akşam saatlerinde Alan çiftinin evine gelen 2 kişi İlhan Alan'ı (60) göğüsünden bıçakladı. Bu esnada evde bulunan ve olaylara tanık olan yatalak eşi çığlıklar atmaya başladı. Zanlılar korku ve panik içerisinde olay yerinden kaçarken, evden yükselen ve dinmeyen çığlıklar üzerine çiftin komşuları yardıma koştu. Eve vardıklarında gördükleri manzara ile şoke olan komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlhan Alan hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği ev ve çevresinde inceleme yaptı ve zanlıların yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.