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Giriş Tarihi: 14.8.2022 23:32 Son Güncelleme: 15.8.2022 00:15

Göğsünden bıçaklayarak öldürdüler! Yatalak eşi çığlıklar attı

Kocaeli İzmit İlçesinde  meydana gelen olayda, İlhan Alan (60) evine giren 2 kişi tarafından göğüsünden  bıçaklanarak ağır yaralandı. Bu esnada, evde bulunan  yatalak eşinin  çığlıkları ile zanlılar olay yerinden kaçarken, komşular eve yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Göğsünden bıçaklayarak öldürdüler! Yatalak eşi çığlıklar attı

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Akşam saatlerinde Alan çiftinin evine gelen 2 kişi İlhan Alan'ı (60) göğüsünden bıçakladı. Bu esnada evde bulunan ve olaylara tanık olan yatalak eşi çığlıklar atmaya başladı. Zanlılar korku ve panik içerisinde olay yerinden kaçarken, evden yükselen ve dinmeyen çığlıklar üzerine çiftin komşuları yardıma koştu. Eve vardıklarında gördükleri manzara ile şoke olan komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlhan Alan hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği ev ve çevresinde inceleme yaptı ve zanlıların yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Göğsünden bıçaklayarak öldürdüler! Yatalak eşi çığlıklar attı
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