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Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:34

Göğsüne yorgun mermi isabet eden genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te annesi ile çöp atmak için dışarı çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti. Özel bir hastanede tedavi altına alınan genç kız, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Göğsüne yorgun mermi isabet eden genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'teki olay, 16 Aralık cuma günü sabah saatlerinde Güzel vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Göğsüne yorgun mermi isabet eden genç kız hayatını kaybetti
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