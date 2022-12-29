Göğsüne yorgun mermi isabet eden genç kız hayatını kaybetti

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.