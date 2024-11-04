Göğüs kabartan defile

MilliEğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri tarafından, Cumhuriyet'in 101. yıldönümüne özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı döneminde giyilen kıyafetlerden oluşan "Payidar" sergisi Erzurum Kongre Binası'nda defileyle açıldı. Usta öğretici ve öğrenciler tarafından, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak ve milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tasarlanan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ve Atatürk kostümleri ise düzenlenen defile ile katılımcıların beğenisine sunuldu. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Burada, Kurtuluş Savaşı'mız ve onun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda ve hangi toplumsal ortamda bu mücadeleyi verdiğini gördünüz" dedi. Defilede özel yetenekli Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ali Ensar Yıldırım'ın piyano performansı ve okuldan diğer öğrencilerin keman ve çello resitali de yer aldı.