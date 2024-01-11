Gökalp İçer: “ICRYPEX Güney Afrika ve Brezilya Hamleleriyle Globaldeki Konumunu Güçlendiriyor”

Bulgaristan ve Polonya olmak üzere Avrupa'da VASP lisansına sahip Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu ICRYPEX, Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer öncülüğünde küresel bir şirket olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. ICRYPEX; yenilikçi vizyonu, güvenilir altyapısı ve art arda devreye aldığı yeni nesil finansal hizmetlerle küresel ölçekte büyümeye devam ediyor.

Gökalp İçer, Brezilya ve Güney Afrika'da başlatılan işlemlerle birlikte ICRYPEX'in uluslararası bir şirket olma yolunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu. Bu stratejik genişleme, şirketin kripto ekosistemine katkıda bulunma ve dünya çapında daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verme vizyonunu destekliyor.

ICRYPEX TOKEN İLE LİKİDİTE KAZANÇ PAYLAŞIMI, STAKİNG VE PEK ÇOK FIRSAT

Kurulduğu günden bu yana kesintisiz bir şekilde hizmet veren, Türkiye'nin en iyi kripto borsaları arasında olan, globalde milyonlarca kullanıcıya dokunmuş ICRYPEX'in kripto para alanındaki öncü konumunu güçlendirmek adına çıkardığı ICRYPEX Token, ICRYPEX'in globaldeki büyüme planında büyük bir rol oynuyor.

Bu token, ICRYPEX'in Türkiye'deki kripto para pazarındaki konumunu pekiştirirken aynı zamanda uluslararası alanda rekabet avantajını artırarak global kripto para finans piyasasındaki etkisini genişletme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. ICRYPEX Token, bilinçli olarak her bireyin şeffaf bir şekilde görüp işlem yapabileceği bir blok zincir ağı olan Avalanche C-Chain'de geliştirilmiş durumda. Bu onu emsalleri arasında rekabetçi ve özel yapmakta. Ayrıca ICRYPEX Token; MetaMask, Trust Wallet gibi yaygın cüzdan servisleri ile entegre olabiliyor. ICRYPEX TOKEN'in sunduğu avantajlar arasında yakın zamanda devreye alınan Likidite Kazanç Paylaşımı şeklinde yeni nesil bir finansal ürün de bulunuyor. ICRYPEX TOKEN kullanıcılarına özel olarak geliştirilen bu servisle, kullanıcılar birden fazla dijital varlığa aynı anda likidite sağlayarak token havuzlarından ödüller kazanıyor.

ICRYPEX TOKEN sahipleri kripto işlemlerinde komisyon indirimleri, ön satışlara avantajlı katılım, ICRYPEX NFT Platformu'nda özel ayrılacaklar gibi avantajlardan da faydalanabiliyor. Güçlü ve gerçekçi fonksiyonel kullanım alanları ile anlamlı bir şekilde kurgulanmış token ekonomisi, Türk kripto para sektöründe örneğine az rastlanır bir şekilde kontrol edilen ve yönetilen unsurları içeriyor. Yeni devreye alınmakta olan avantajlı oranların verildiği Staking servisindeki ödül havuzu sistemi ile ICRYPEX Token'in mevcut dolaşımdaki rakamları, gelecek emisyon arzı gibi girdiler, bu tokenin sektördeki etkisini güçlendirmek için planlı ve stratejik bir yaklaşımı yansıtmakta.

İÇER: "2024 YILI SONUNA KADAR DÜNYA GENELİNDE TANINAN BİR AKTÖR OLMA YOLUNDAYIZ."

Gökalp İçer; yaptığı açıklamada, "ICRYPEX'in Brezilya ve Güney Afrika gibi stratejik pazarlarda faaliyet göstermeye başlaması, şirketimizin 2024 yılında uluslararası alanda adı anılan öncü platformlardan olma kararlılığını yansıtmaktadır. Yıllardır sürdürdüğümüz finansal kurum sorumluluğu anlayışımızı ve buna uygun kurguladığımız tüm süreçlerimizi, Latin Amerika ve Güney Afrika bölgelerindeki yüksek adaptasyon oranlarıyla birleştirerek 2024 sonuna kadar dünya genelinde tanınan bir aktör olma yolunda ilerliyoruz. Halihazırda 30'dan fazla ülkede kullanıcılarımız, uluslararası ödeme sistemleri ile iş ortaklarımız var. Bu iş ortaklarımız sayesinde kullanıcılarımız kendi yerel para birimleri ile farklı şekillerde işlem yapabilmekte. Bu da kendi teknolojimizle uluslararası blok zincir ağları üzerinde geliştirdiğimiz finansal hizmetleri dünyadaki milyonlarca kripto kullanıcısının talebi ile buluşturabildiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ICRYPEX HAKKINDA

ICRYPEX, finansın geleceğini tasarlamak için kurulmuş lider kripto para ve dijital varlık platformudur. 2018 yılında İstanbul'da kurulan, Yönetim Kurulu Başkanlığını Gökalp İÇER'in yaptığı ICRYPEX, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve operasyonlarını küresel olarak genişletme yolunda ilerletmektedir. ICRYPEX, kullanıcılarına kolaylık ve erişilebilirlik sunarak sürekli olarak yenilik yapmayı ve finansal kurum sorumluluğu ile her zaman şeffaf olmayı ilke olarak benimsemiştir. Küresel, güvenilir, kullanımı kolay, hızlı, düşük komisyonlu, çok varlıklı bir kripto para platformu olmanın yanı sıra NFT platformu, 7/24 hizmet desteği ve kullanıcıların danışabileceği kripto para yatırım uzmanları bulunmaktadır. ICRYPEX; spora, genç sporculara, eğitime ve finansal okuryazarlığa verdiği destekle topluma fayda sağlamaya devam etmektedir.