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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Gökçe hemşire çocukların umudu oldu

İHA
Gökçe hemşire çocukların umudu oldu
Depremin ilk gününden beri sahada görev yapan vefakâr sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda da depremzede çocukların, vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor. Depremlerin ardından ilk olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giden, buradaki görev bitiminin ardından da ikinci kez gönüllü olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidip görevi sürdüren Eskişehir 112 ekibi çalışanları depremzede vatandaşların umut ışıkları oldu. Reyhanlı'da görev yapan Eskişehir 112 ekip sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Gökçe Doğan, depremzede çocukların hem umudu hem de en yakın arkadaşı oldu. Çocukların "Gökçe Abla"sı olan Doğan, şeker ve çikolata dağıtarak bir nebze de olsa küçüklerin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlıyor. Doğan, "Depremzede çocuklarla arkadaş olduk. Onların yüzlerinin gülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu günümüzü ilk kutlayan çocuklar oldu" dedi.

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Gökçe hemşire çocukların umudu oldu
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