Gökçe İstanbul yolcusu: İzmir Büyükşehir’de büyük ayrılık

İzmir Büyükşehir Belediyesinde beklenen ayrılık gerçekleşti. İzmir Büyükşehir belediyesine eski başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Ankara Çankaya Belediyesinden ekibi ile birlikte transfer olan Buğra Gökçe Fen işleri daire başkanlığından sonra önce genel sekreter yardımcısı sonra da Pervin Şenel Genç'in emekli olması ile genel sekreterlik koltuğuna oturdu.

ARALARINA BUCA METROSU GİRDİ

2019 yerel seçimlerinde Tunç Soyer in belediye başkanı seçilmesi sonrası genel sekreterlik görevine devam eden Gökçe ile Soyer'in arası kamuoyunda büyük tartışma yaratan Buca metrosu ihalesi ile açıldı. Aralarındaki kriz giderek derinleşen ikili sonunda ayrılık kararı aldı. Kulislerde Tunç Soyer in geçtiğimiz haftalarda Gökçe ye bundan böyle beraber çalışmak istemediğini ilettiği Gökçe'nin de bir süredir başka bir yer arayışında olduğu konuşuluyordu. Son zamanlarda Gökçe'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Gökçe bir süredir Soyer'in yaptığı açılışlara da katılmıyordu.

SOYER İLE İMAMOĞLU ANLAŞTI

Edinilen bilgiye göre önceki gün CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting öncesi Soyer ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelerek konuştu. Görüşme sonrası Gökçenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Genel sekreter yardımcısı olarak göreve başlaması konusunda taraflar anlaştı. Gökçe'nin ay sonuna kadar yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Gökçe'den boşalacak olan genel sekreterlik görevine ise kimin geleceği henüz netlik kazanmazken ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'ın isimleri ön plana çıkmış durumda.