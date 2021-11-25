Gökçe, öldürülen eşinin yanına defnedildi

Adana'da 24 Kasım'da Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman önünde yaralı bulunan Ekin Gökçe Yıldız (20) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Eşinin de 2 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan Yıldız dün Çukurova'da Kabasakal Mezarlığı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sessiz sedasız toprağa verildi. Yıldız vasiyeti üzerine, 2 yıl önce hayatını kaybeden eşi Selçuk Fakıoğlu ile aynı mezarlığa gömüldü. Kızının cenazesinden aldığı saçları koklayan anne Nermin Yıldız, "Olay günü kızımı bir erkek aradı ve ona 'Sana söyleyeceklerim var' dedi. Bu telefon üzerine kızım evden ayrıldı. Sonrasında onun ölüm haberini aldık. Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. 2 yıl önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. Torunum, babası öldüğünde henüz 6 aylıktı, şimdi 3 yaşında" dedi. Torununa sarılıp, gözyaşı döken anne Yıldız, "O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Kızımı öldüren kişilerin de damadımı öldüren kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.