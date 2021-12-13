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Giriş Tarihi: 13.12.2021 20:12

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

AA
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamayla, Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak.

Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00'daki feribot ise seferleri iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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