Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak.