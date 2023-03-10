Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

