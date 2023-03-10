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Giriş Tarihi: 10.3.2023 16:20

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferi iptal edildi.

DHA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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