Haberler Yaşam Haberleri Gökçeada’da "500 koyun çalındı" iddiası
Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:17 Son Güncelleme: 25.3.2022 12:26

Gökçeada’da "500 koyun çalındı" iddiası

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Gökçeada’da 500 koyun çalındı iddiası

Türkiye'nin en büyük adası olan Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde son bir ayda 500'den fazla koyunun kaybolması adada hayvancılıkla uğraşanları isyan ettirdi. Kaybolan koyunların, çalındığını ve kaçak mezbahalarda gizlice kesilerek kahvehanelerde satışa sunulduğu iddia edildi. Çiftçiler adada serbest hayvancılığa düzenleme getirilmesini istedi.

Gökçeada'da meralarda yılın 365 günü serbest dolaşıp, adaya özgü bitkileri yiyerek doğadan beslendiği için "özgür koyun" olarak bilinen İmroz koyunlarına son dönemde hırsızlar dadandı. Adada son bir ayda 500'e yakın koyun adeta sırra kadem bastı. Koyunların serbest dolaşmasını fırsat bilen hırsızların; hayvanları gündüz çalıp geceleri kaçak mezbahalarda gizlice kestikleri ileri sürüldü.

132 KOYUNU ÇALINDI

3 bin 100 dönümlük arazisinde organik üretim yapan Hıdır Oktay'ın geçtiğimiz haftalarda ağılından 132 koyunun çalınması adada büyük gerginliğe yol açtı. Günde 1.5 ton süt üreterek Dubai'ye gönderen Hıdır Oktay, hayvan hırsızlığının artmasına yol açan sebeplerin başında serbest hayvancılığın gelmekte olduğunu iddia ederek; yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.

"KAHVEHANELERDE SATILIYOR"

Hayvanları çalanların kaçak mezbahalarda koyunları keserek rahatça sattığını ileri süren Oktay, "Hukuk tanımazlık o kadar ayyuka çıktı ki, artık kasap ve lokantaların dışında kahvehanelerde de çalınan hayvanların etleri satılmaya başlandı. Gelinen nokta itibariyle durum kahvehanelerde kaçak et satışıdır. Hayvanlarımız sigortalıydı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomik boyutu yanında durumun asıl vahameti kamu sağlığı açısındandır. Asıl bilinmeyen ve önem verilmeyen küçükbaş hayvanların sürü sağlığıdır. Mezbahanelerin dışında kontrolsüz kesimlerle insanlara hastalık bulaşabilir. Gökçeada genelinde serbest hayvancılığı kaldırmak için; Mera ıslahı, ağıl yama ve çoban desteği gibi benzeri genel bir planlama yapılmalı ve teşvik edilmelidir." diye konuştu.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

Adadan son dönemde artan hırsızlık olayları Jandarma'yı harekete geçirdi. Hırsızların yakalanması için Jandarma geniş çaplı soruşturma başlatırken, serbest hayvancılığı fırsat bilen hırsızların daha rahat hareket ettiği anlaşıldı. Jandarma yaptığı araştırmalarda kesilen hayvanların kime ait olduğunun ortaya çıkmaması için küpelerin yakılarak imha edildiğini belirledi.

İMROZ KOYUNU ÖZELLİKLERİ

Daha önceki adı 'İmroz' olan Gökçeada'nın sert ve engebeli coğrafi yapısına uyumlu İmroz koyunu, küçük yapısı, kıl tüylü, ince dudaklı ve topa kuyruk olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. Koyunlar yıl boyunca adanın değişik yerlerinde, farklı sürü büyüklüklerinde, kendi belirledikleri doğal barınma alanlarında kalıp, sadece ada meralarında besleniyor. Adada serbest olarak dolaşan ve tamamen doğa ile iç içe yaşayan İmroz koyunu, yılın belirli dönemlerinde yetiştiriciler tarafından bir araya toplanıyor. Madra zamanı adı verilen bu dönemde küpeleme, boyama, kırpma, damızlık ayırma gibi işlemler yapılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
CHP’li provokatörün beraat kararı tepki çekmişti! Küstah paylaşım hakkında önemli gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçeada’da "500 koyun çalındı" iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA