Gökçeada’da "500 koyun çalındı" iddiası

Gökçeada'da meralarda yılın 365 günü serbest dolaşıp, adaya özgü bitkileri yiyerek doğadan beslendiği için "özgür koyun" olarak bilinen İmroz koyunlarına son dönemde hırsızlar dadandı. Adada son bir ayda 500'e yakın koyun adeta sırra kadem bastı. Koyunların serbest dolaşmasını fırsat bilen hırsızların; hayvanları gündüz çalıp geceleri kaçak mezbahalarda gizlice kestikleri ileri sürüldü.

132 KOYUNU ÇALINDI

3 bin 100 dönümlük arazisinde organik üretim yapan Hıdır Oktay'ın geçtiğimiz haftalarda ağılından 132 koyunun çalınması adada büyük gerginliğe yol açtı. Günde 1.5 ton süt üreterek Dubai'ye gönderen Hıdır Oktay, hayvan hırsızlığının artmasına yol açan sebeplerin başında serbest hayvancılığın gelmekte olduğunu iddia ederek; yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.

"KAHVEHANELERDE SATILIYOR"

Hayvanları çalanların kaçak mezbahalarda koyunları keserek rahatça sattığını ileri süren Oktay, "Hukuk tanımazlık o kadar ayyuka çıktı ki, artık kasap ve lokantaların dışında kahvehanelerde de çalınan hayvanların etleri satılmaya başlandı. Gelinen nokta itibariyle durum kahvehanelerde kaçak et satışıdır. Hayvanlarımız sigortalıydı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomik boyutu yanında durumun asıl vahameti kamu sağlığı açısındandır. Asıl bilinmeyen ve önem verilmeyen küçükbaş hayvanların sürü sağlığıdır. Mezbahanelerin dışında kontrolsüz kesimlerle insanlara hastalık bulaşabilir. Gökçeada genelinde serbest hayvancılığı kaldırmak için; Mera ıslahı, ağıl yama ve çoban desteği gibi benzeri genel bir planlama yapılmalı ve teşvik edilmelidir." diye konuştu.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

Adadan son dönemde artan hırsızlık olayları Jandarma'yı harekete geçirdi. Hırsızların yakalanması için Jandarma geniş çaplı soruşturma başlatırken, serbest hayvancılığı fırsat bilen hırsızların daha rahat hareket ettiği anlaşıldı. Jandarma yaptığı araştırmalarda kesilen hayvanların kime ait olduğunun ortaya çıkmaması için küpelerin yakılarak imha edildiğini belirledi.

İMROZ KOYUNU ÖZELLİKLERİ

Daha önceki adı 'İmroz' olan Gökçeada'nın sert ve engebeli coğrafi yapısına uyumlu İmroz koyunu, küçük yapısı, kıl tüylü, ince dudaklı ve topa kuyruk olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. Koyunlar yıl boyunca adanın değişik yerlerinde, farklı sürü büyüklüklerinde, kendi belirledikleri doğal barınma alanlarında kalıp, sadece ada meralarında besleniyor. Adada serbest olarak dolaşan ve tamamen doğa ile iç içe yaşayan İmroz koyunu, yılın belirli dönemlerinde yetiştiriciler tarafından bir araya toplanıyor. Madra zamanı adı verilen bu dönemde küpeleme, boyama, kırpma, damızlık ayırma gibi işlemler yapılıyor.