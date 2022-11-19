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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Gökçeada’da sabotaj kokan yangın

Gökçeada’nın Kuzu Limanı’nda akşam üzeri otluk alanda 3 ayrı noktada yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Gökçeada’da sabotaj kokan yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, önceki akşam saatlerinde Kuzu Limanı bölgesindeki otluk ve çalılık alanda, 3 farklı noktada yangın çıktı. Lodosun da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çekin de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını ve gelişmeleri takip etti.



KONTROL ALTINA ALINDI
Söndürme ekipleri, lodos nedeniyle yayılan yangını, gece boyunca kontrol altına almak için büyü çaba gösterdi. Ekipler, sabah saatlerinde ise yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri, yangının 3 ayrı noktada aynı anda başlaması nedeniyle sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

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Gökçeada’da sabotaj kokan yangın
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