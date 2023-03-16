Gökçesu, enkazdan çıkardığı kemanıyla depremzedelere moral veriyor

Özdemir, küçük yaştan itibaren keman ve bağlama eğitimi aldığını dikkat çekerek, "Kemanım ve sazım vardı. Annem ve babam buradakilere moral vermem için kemanımı enkazın altından çıkardı. Sazım kırılmıştı. Ama kemanım sapasağlamdı. Kaldığımız yere gezici kütüphane geldi. Onların desteğiyle depremzede çocuklara ve ailelere moral olsun diye konser vermeye başladım." ifadesini kullandı. Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanesi görevlisi Hasan Göker ise Adıyaman'da çocuk ve gençlerin depremin etkilerini üzerinden atmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.