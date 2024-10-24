Gökdelende şüpheli ölüm

Binicilik öğretmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim'de Çankaya'da bir gökdelende oturan arkadaşının evine gitti. Gece saatlerinde ise gökdelenin önünde yerde bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, ölen kişinin Semanur Arslan olduğunu ve 43. kattan düştüğünü tespit etti.Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında evde bulunan Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö.'yü (31) gözaltına aldı. Ferhat D. ifadesinde Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve odadan çıktıklarında Arslan'ı göremediklerini söyledi. Ezgi Ö. ise Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Güvenlik güçleri, genç kadının telefonunda yaptığı incelemede bir intihar notu tespit etti. Arslan'ın yazdığı düşünülen notta herhangi bir isim verilmeden hayatındaki herkese kırgın olduğunu yazdığı öğrenildi. Arslan'ın ailesi, olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu öne sürerek, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.Arslan'ın gözü yaşlı annesi Elif Karaca, "O gün çok mutluydu. Kapadokya'ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Ailesine çok düşkündü. Ne olur bu olayın üstü kapanmasın. Neyse ortaya çıksın" dedi. Arslan'ın kardeşi Serhat Arslan ise, "Ablamın öldüğü evdeki o iki kişinin ifadeleri birbirleriyle çelişiyor. Ablam taksi çağırdıktan çok kısa bir süre sonra ölmüş. İntihar edecek hiç kimse taksi çağırmaz. Ablamın telefonu şifreliydi. Telefonuyla uğraşılmış. Bu olay kesinlikle intihar değil. Neden öldüğüne dair bir tahminim yok ama ablamı tehdit eden kişiler vardı" ifadelerini kullandı.