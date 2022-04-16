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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Gökhan 6 kişiye can oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gökhan 6 kişiye can oldu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) çalışanı Gökhan Altınok ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Ailesi Gökhan’ın tüm organlarını bağışladı. Organlar 6 kişiye nakledildi

Antalya Kepez'deki evinde tek başına yaşayan Gökhan Altınok, 12 Nisan'da tabanca ile başına ateş etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gökhan Altınok'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Altınok'a yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mesai arkadaşları ve ailesi üzücü haberin ardından yıkıldı.
Ailesi, talihsiz gencin tüm organ ve uzuvlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Altınok'un 2 böbreği, 2 korneası, karaciğer ve kalbi alındı. Nakledilecek hastalar Sağlık Bakanlığı acil organ bekleme sırasında olan hastalar hastaneye çağrıldı. Bir böbreği Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna, karaciğeri ise yine aynı ilde yaşayan bir gence uyumlu olduğu belirlendi. Hastalar Antalya'ya çağrıldı.



Doktorlar, Gökhan Altınok'un bağışlanan yüz ve kolunu ise alamadı. Yapılan kontrolde uzuvları ailesi tarafından bağışlanan Altınok'un yüzünde hasar, kolunda ödem tespit edildiği için alınamadı. Kol ve yüz nakli için belirlenen iki hastanın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne çağrılmasından vazgeçildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) başsağlığı mesajı yayınladı. ADSO, "Çalışma arkadaşımız Gökhan Altınok'u kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi AKM'de gerçekleşecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" mesajını paylaştı.

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Gökhan 6 kişiye can oldu
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