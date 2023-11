Gökhan öğretmen 18 yıldır kızları Türk futboluna kazandırıyor

2005 Yılında Karabük'ün dezavantajlı köyü olan Cumayanı köyü ilkokuluna öğretmen olarak atanan Gökhan Berat, köyde kızları ilkokuldan sonra okutmayıp, küçük yaşta evlendirilmeyi önlemek için 2008 yılında Türkiye'de ilk kez köy kız futbol takımını kurdu. Daha sonra atandığı okullarda kız futbol takımlarını kurmaya devam eden Berat öğretmen son olarak atandığı Karabük Yenişehir Ortaokulu'nda, bu yıl Karabük iline ilk kez Yıldızlar Bayan Futbol Takımını Türkiye şampiyonluğu unvanını kazandırdı. Şimdi ki hedefi ise kurulan Karabük Gençlerbirliği takımını Dünya Genç Bayan Futbol şampiyonasında, şampiyonluk kupasını havaya kaldırıp, Milli marşı okutmak. Amacının ise geleceğin anneleri olan kızların kültürlü ve hayırlı evlatlar yetiştiren bir birey olmalarını sağlamak olduğunu belirten Berat Öğretmen öğretmenlere de seslenerek, "Yeteneklerinizi ve bilgilerinizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza öğretin, böylece sizin sayesiniz de Türkiye'yi her dalda başarı ile temsil edecek gelecek nesiller yetişecek.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARIMIZIN YERİ OKUL SIRALARI

2005 Yılında Karabük'ün dezavantajlı köyü olan Cumayanı köyü ilkokuluna öğretmen olarak atandığını belirten Gökhan Berat, "Cumayanı köyünün ilkokuluna 2005 yılında öğretmen olarak atandım. Görev yaptığım bu köy de, aileler kızlarını sadece ilkokulu okutup daha sonra evlendiriyorlardı. Aileler kızlarını çocuk yaşta evlendirmelerinin çeşitli nedenleri vardı. Çoğunun resmi nikahı yapılmıyor ve kızlarımız mağdur oluyordu. Hem mağduriyetlerini gidermek hem de vatana millete iyi bir vatandaş olmaları için "Kızların yeri okul sıraları" projesi ile 2008 futbol takımı kurduk. Okul saati dışında ve hafta sonraları kızlarımızı antrenör olduğum için çalıştırıyor, zaman zaman da diğer okulların erkek futbol takımları ile hazırlık maçları yapıyor, böylece kız öğrencilerinin hem değerli olduklarını hem de kendilerine öz güven aşılıyordum. Daha sona bu kızlarımızı Soğuksu ortaokul bünyesine alıp, Yıldız kızlar da il birinci olup 2012 yılında Türkiye üçüncüsü olduk. "

KÖYDE İLK DEFA KIZLAR LİSEYE GİTTİ

Futbol takımı sayesinde ilk defa köydeki kızlarımız lise de okuduğunu belirten öğretmen Gökhan "Bu kızlarımız bırakın liseyi, ortaokula bire gitmiyorlardı. Ama okul öğretmenlerimizin desteği ve kurduğumuz futbol takımı, bu takım sayesinde Karabük iline bile gitmeyen kızlarımız Türkiye'yi gezdiler, ufukları genişledi ve okumanın faydalarını gördüler. Daha sonra bu kızlarımızı okuldaki diğer öğretmenlerimizin de desteği ile köy tarihinde ilk defa köyün kızları Karabük ilindeki bazı liselerde okudular. Hatta sağ olsun bu kızlarımıza başta zamanın valisi, il milli eğitim müdürü, bazı hayırseverler ve okulumuzdaki öğretmenlerimiz lise hayatları boyunca her türlü desteği sağladılar, hem de dershanelere göndererek, liseyi kazanmalarını sağladık"

KÖYDEN BİR KIZIMIZI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE KAZADIRDIK

Sadece Karabük ilinde değil, il dışında da liseye giden kızın olduğunu belirten Gökhan Berat, "Karabük Valisinden, İl Milli Eğitimine, Hayırseverlerden Cumayanı ilkokul öğretmenlerinin desteği ile bir kızımız İzmir Askeri Liseyi kazandı. Bu köyde kızlarını okutmayan ailelerin fikirlerini değişmesine sebep oldu. Aileler şimdi kızlarını küçük yaşta evlendirmek yerine okumaları için ortaokula ve liseye göndermeye başladılar. Askeri liseyi bitiren kızımız şu anda Güney Doğu Anadolu bölgesinde şanlı Türk Ordusunda görev yapıyor."

GİTTİĞİ HER OKULDA SPORA ÖNEM VERDİ

2013 yılında Ovacık Spor Lisesine tayin olduğunu belirten Gökhan Öğretmen, "Spor Lisesinde okuyan kızlarımız içinde ilk defa bir ilçe de bayan futbol takımı kurduk ve bu futbol takımın da okuyan öğrencilerimiz Türkiye Kadın Futbol 2.liginde mücadele ettiler. Hatta bu takımda oynanan 3 kızımızı Bayan Futbol Milli Takımına kazandırdık ve milli sporcu olmalarını sağladık.

SON GÖREV YERİNDE İSE KARABÜK TARİHİNDE İLK KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIRDI

Bu vatana hayırlı evlatlar yetiştiren geleceğin annelerine şans vermeye devam ettiğini belirten Gökhan Öğretmen, "2015 Yenişehir Orta Okuluna atandım. Bu okula geldiğim bazı veliler ve bazı okullardaki beden eğitimi öğretmenleri beni bularak yetenekli kızlar olduğunu ve bunları Türk futboluna kazandırılması tavsiyesinde bulundular. Karabük Gençlerbirliği takımı altında bir takım oluşturduk. Şu anda 24 sporcumuz var. Takımımızda futbol oynayan kızlarımızdan 2 tanesini U-15, bir tanesini U-17 Bayan Futbol Milli takım kamplarına göndererek, aday kadro da olmalarına imkanı sağlandı. Kapımız Türkiye'nin dört bir yanındaki kızlarımıza açık, hedefimiz Trabzon nasıl erkeklerde futbolcu ili ise, Karabük ilini de kadın futbolcu ili yapmak. Şu anda takımımızda Bursa ilinden gelen ve eğitim ve spor hayatını ilimizde sürdüren bir genç kızımız var. Bu kızımızın barınma, yeme içme, eğitim gibi tüm masraflarını karşılıyoruz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun hem eğitimlerini sürdürmek hem de futbol oynamak isteyen tüm kızlarımıza kapımız açık."

KARABÜK'TE BİR İLKE İMZA ATTI

5 senelik azmin sonucunu Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirten Berat öğretmen, "2022 yılında 139 takımın mücadele ettiği Yıldızlar Bayan Futbol Şampiyonasında, 138 takımı geride bırakarak Türkiye şampiyonu olduk. Başarı bir ekip başarısıdır. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş'a sponsorumuz Hakan Şentürk'e ve öğrencimizin ailelerine ve inançlarını hiçbir zaman yitirmeyen ve 90 dakika sahada ter döken kızlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini Karabük'e ilk defa Bayan Futbolunda şampiyonluk yaşatarak gösterdik.

BAYANLARA ŞANS VERİLSİN

Erkeklerin hayata bayanlara nazaran avantajlı geldiğini belirterek, "Benim kızım yok ama bir annem ve kız kardeşim var. Erkekler zaten toplumumuzda kızlarımıza nazaran daha avantajlı. İşte bu sporu kızlar yapamaz, işte bunu kadınlar yapamaz gibi değişik algılar var ben bu algının doğru olmadığını ispat etmek için, yeteneğim olan futbol konusunda kızlarımızı futbol oynamalarına imkan sundum. Bu imkanın tüm kadınlara ışık olmasını istedim. Çünkü bayanlara da erkekler kadar şans verilmeli. "

ÖĞRETMENLERİMİZ KABİLİYETLERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE YANSITSINLAR

Her öğretmen kendi yetenek ve bilgilerini öğrencilerle aktarılması tavsiyesinde bulunan öğretmen Berat, "Benim yeteneğim futbol, ben aynı zamanda bu yeteneğimi kullanarak öğretmenliğimin yanında futbol antrenörü oldum. Bu yeteneğimi öğrencilerime aktararak onların hem ufuklarını açtım, hem de gizli kalmış yeteneklerini gün ışığına çıkarmalarına vesile oldum. Yollarına başarı oldukları yetenekleri ile devam ederek hem daha mutlu oldular hem de kendilerine olan güvenleri arttı. Her öğretmen bunu yaparsa geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız daha başarılı olurken, vatana millete de hayırlı bir evlat olurlar. Güzel vatanımızın ismi çocuklarımızın elde ettiği başarılarla Dünya'da daha çok duyulur."

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINIZIN İSTEDİKLERİ ALANDA YÜRÜMELERİNE İZİN VERSİN

Her ebeveynlerin çocuklarının doktor, mühendis olmalarını istediklerini belirten Gökhan Berat, "Sevgili Anne ve Babalar çocuklarınızın istedikleri alanlarda yürümelerine izin ve imkan verin. Her çocuk doktor, mühendis, avukat olacak diye bir şey yok. Belki sizin çocuğunuz iyi bir ressam, iyi bir sanatçı, iyi bir sporcu olacak. İstedikleri alanlar da yürürlerse çocuklarınız daha mutlu ve daha başarılı bir birey olacaklar. Lütfen çocuklarınızın yeteneklerine önem ve imkan verin. Her çocuk özeldir ve bir yeteneği vardır."

HEDEFİM KARABÜK İSMİNİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA DUYURMAK

Gökhan Berat Öğretmen bundan sonra hedefinin Karabük'ün ismini Bayan Futbol takımı ile Dünya'ya duyurmak olduğunu belirterek, "Karabük halkı ve müdürlerinin destekleri ile kurulan ve antrenörlüğünü yaptığım Karabük Gençlerbirliği Kadın Futbol takımını ilk sene de 3.ligden, 2.lige çıkardım. Bundan sonra 1.Lige çıkarıp, daha sonrada Avrupa ve Dünya şampiyonlarında yer almasını sağlamak. Bunun için futbolcularımla birlikte çok çalışıyoruz. Bayanlarında imkan verildiğinde neleri başara bildiklerini kızlarımızla birlikte ispatladık. Ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığım İşletme Engelliler Dünya Şampiyonasında Kadınlar Milli Takımı olarak Dünya ikincisi olduk. Türk kadınına imkan verildiğinde neleri başara bildiklerini ispatladıklarını sözlerine ekledi.