Gökhan’ın pencereden atılması davası: ’Çocuk düştü’ demesini hatırlıyorum

İçeriye sanıklar girdi. Mert, girer girmez tornavidaya benzer bir aletle bana saldırdı. Sonra da Mesut saldırdı. Sanık Emine de diğer sanıklara 'Korkmayın beni taciz etti' deriz şeklinde konuşuyordu. Bir ara Emine de bana tekme attı. Sanıklar bana birlikte saldırınca ne olduğunu anlayamadım ve bir şey yapamadım. Maktul 'yapmayın etmeyin' diye bağırdı ama dinlemediler. Beni çok kötü dövdükleri için yerimden dahi kalkamadım. Bu kez Mert ve Emine Gökhan'a saldırmaya başladılar. Yarı baygın olduğum için sadece sesleri duyuyordum. Sadece Emine'nin 'çocuk düştü' demesini hatırlıyorum. Sonra masanın üstünde bulunan bana ait telefonu Emine'nin elinde gördüm. Çıkıp gittiler. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan, Kısacık'ın kendisinin pencereden atladığını ve Sırrı Sert'i de öldürme kasıtlarının bulunmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.