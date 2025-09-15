Gökova’yı kirleten taş ocakları kapatıldı

Muğla'nın doğal sit alanı konumdaki Ula ilçesine bağlı Gökova'da faaliyet gösteren ve dinamitle yapılan patlamalar sonucu hem çevre felaketine yol açan hem de gürültü ve oluşan toz bulutları ile bölge sakinlerini rahatsız eden iki taş ocağı kapatıldı. Bölgede bulunan iki taş ocağında patlatılan dinamitlerin çıkardığı gürültü, oyulan dağlardan yükselen toz bulutlarına yol açmıştı. Özellikle yaz aylarında artan kirlilik, hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Toz bulutları sadece ocak çevresini değil, kilometrelerce uzaktaki Ula ilçe merkezini dahi etkisi altına aldı. Çocukların parklarda oynayamadığı, vatandaşların pencerelerini açamayıp çamaşırlarını bile asamadığı bölgede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Doğal sit alanı statüsünde bulunmasına rağmen dağların hoyratça oyulduğunu vurgulayan bölge halkı, ekosistemin paramparça edildiğini belirtti. Bunun üzerine Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek iki taş ocağında incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda iki taş ocağının faaliyetlerinin durdurulduğu ve kapatıldığı bildirildi.