Göksu Nehri’nin rengi, yine siyaha döndü

Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde geçen günlerde yaşanan kirlilik bir kez daha görüldü. Suyu siyah renkte akan nehirden, çevreye kötü kokular yayılıyor. Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülüyor. Kuş cennetinde yaşayan canlıların zarar görmesinden endişe eden bölge halkı, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.