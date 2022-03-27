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Giriş Tarihi: 27.3.2022 18:17 Son Güncelleme: 27.3.2022 19:56

Göksu Nehri'nin serin sularında rafting heyecanı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Göksu Nehri’nin serin sularında rafting heyecanı

M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi, binlerce yıllık geçmişi ve doğal güzellikleri ile Güney Doğu Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çeken azim ve kadim şehir Besni ilçesi, Kızılin Köyünde Göksu nehri üzerinde yapılmaya başlanan rafting etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Rafting Federasyonu ve Besni Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen rafting heyecanı Fırat'a akan Göksu Nehrinin serin sularında başladı.
Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünü rafting sporunun merkezi haline getirmek amacıyla Türkiye Rafting Federasyonu ve Besni Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen Rafting turnuvasında sporcular 2 kilometrelik parkurda kürek çekti. Vali Mahmut Çuhadar'ın start düdüğünü çalmasıyla başlayan ve renkli görüntülerin oluştuğu rafting turnuvasında sporcular, Göksu Nehrini Fırat'a bağlayan Kızılin köprüsüne kadar yarış düzenledi.

Kurumlar arası düzenlenen rafting yarışında sporcuların dereceye girebilmek için botlarla verdikleri nefes kesen mücadelede, hem heyecanlı hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Bugünkü final yarışmasının startını veren Vali Mahmut Çuhadar, rafting turnuvasına katılan sporculara başarılar diledi. Düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren kurumlara Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından kupaları verildi.

Kızılin'in eşsiz coğrafyasının her türlü doğa sporuna uygun olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Kızılin Köyümüz gerek macera turizmi gerekse de su sporları için dünyanın en muhteşem mekânlarından birisi. Amacımız raftingi turizmle birleştirip, hem bu sporu hem de birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Besni ilçemizi tanıtmak. Kaymakamlığımızın desteğiyle yakılan bu meşalenin her daim yanması ve gelecek yıllara ışık tutması için bugün burada bir tohum ektik ve bu tohum inşallah bir çınara dönüşecektir. Bundan sonra Kızılin köyümüz raftingle anılacak. Bu önemli aktiviteler gençlerimizi koruyacağı gibi ilçemize de farklı bir ilgi kazandıracaktır. İlçemizde böyle bir etkinliğe öncülük eden Kaymakamlığımıza ve bu organizasyona destek veren Türkiye Rafting Federasyonuna çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Göksu Nehri'nin serin sularında rafting heyecanı
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