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Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:42 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:40

Göksu’dan aldığı bayrağı Cumhurbaşkanına teslim etti

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Göksu’dan aldığı bayrağı Cumhurbaşkanına teslim etti

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Esenler’den yola çıkıp yürüyerek 10 günde Çanakkale’ye ulaşan gazi torunu Saffet Gümüş, al bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etti.

Esenler Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde düzenlenen "Çanakkale Gönüllüleri- Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü" ile Esenler'den yola çıkıp 10 günde Çanakkale'ye ulaşan Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, yol boyunca taşıdığı bayrağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nde gazi olup ve 1986 yılında kaybettiği dedesi için 4. kez Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, "En büyük hayalim bayrağımızı Cumhurbaşkanımıza teslim etmekti. Bu da Tevfik Başkanımızdan aldığım bayrakla nasip oldu. Çok mutluyum" dedi.

ERDOĞAN: HELAL OLSUN SANA TOKATLI!

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katılan Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan aldığım bayrakla şehitlerimiz anısına vefa yürüyüşü yaptığımı söyledim. Tokatlı olduğumu ve 15'lilerin torunu olduğumu söyledim. Çanakkale ruhunu unutmadık, unutturmayacağız dedim. Cumhurbaşkanımız ise 'Helal olsun sana Tokatlı!' dedi. Aramızda böyle bir konuşma geçti. En büyük hayalim bu bayrağı Cumhurbaşkanımıza iletmekti. Bu da Tevfik Başkanımızdan aldığım bayrakla nasip oldu. Cumhurbaşkanımızla görüşmek bende ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan yarattı. Çok duygulandım. Bu vesileyle bir kez daha başkanımıza ve Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AKAR: ÇANAKKALE RUHUNU UNUTMAMALIYIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Gümüş, "Şehitler Abidesi'nde önce Hulusi Akar bakanımızla görüştük. Belediye başkanımız adına bayrağımızı Hulusi Akar'a teslim ettik. Akar, tebrik ederek 'Çıktığın yol çok güzel ve uzun bir yol' dedi. Yolculukta yorulup yorulmadığımı sordu. Ben de zor olduğunu fakat şehitlerimiz için yürüdüğüm için zorlanmadığımı söyledim. Akar, Çanakkale ruhunu unutmamamız gerektiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

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Göksu’dan aldığı bayrağı Cumhurbaşkanına teslim etti
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