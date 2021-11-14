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Giriş Tarihi: 14.11.2021 00:03 Son Güncelleme: 14.11.2021 00:03

Göksu’dan İBB’ye “yürüyen merdiven tasarrufu” tepkisi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Göksu’dan İBB’ye “yürüyen merdiven tasarrufu” tepkisi

İBB metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bazılarının üzerine “Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır” ifadelerini kullanınca İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bu duruma tepki göstererek, “CHP’li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bazılarının üzerine "Ekipmanlarımız tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır" ifadelerini kullandı. İBB'nin metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerde tasarruf yöntemi tepkiyle karşılandı.

44 BİN 995 KİŞİYİ İŞE ALIRKEN TASARRUF DÜŞÜNMEDİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da tepki gösterenlerden oldu. Göksu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" ifadelerini kullandı.

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Göksu’dan İBB’ye “yürüyen merdiven tasarrufu” tepkisi
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