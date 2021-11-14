Göksu’dan İBB’ye “yürüyen merdiven tasarrufu” tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bazılarının üzerine "Ekipmanlarımız tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır" ifadelerini kullandı. İBB'nin metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerde tasarruf yöntemi tepkiyle karşılandı.
44 BİN 995 KİŞİYİ İŞE ALIRKEN TASARRUF DÜŞÜNMEDİ
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da tepki gösterenlerden oldu. Göksu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" ifadelerini kullandı.