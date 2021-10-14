Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.

İstanbul'da 2 buçuk yılda çöken toplu taşıma sistemi, 2 yıldır günün her saati yaşanan trafik sorununa çözüm üretmeyen İBB yönetimi göreve geldikten sonra AK Parti döneminde yapımını başlanan tüm projeleri durdurdu. Metro gibi önemli projeleri ise yavaşlattı.



Kamuoyuna bu durumu 'Bizden önce durdurulan metro projeleri' diyerek tanıtan İBB yönetiminin algı oyunları artık bozuldu. İstanbullu tarafından yoğun şekilde eleştirilen yönetim, düzenlediği lüks eğlenceler, yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle gündeme gelmeye devam ederken yönetimin göreve geldikten sonra durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ne devam etmediği ortaya çıktı.



İmamoğlu'nun 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili önceki gün "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" şeklinde yaptığı açıklamaya bir tepki de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Başkanı, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği Levazım Tüneli'ne ayıracak paramız yok demiş. Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.