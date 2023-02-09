Göktürk uydusu ve İHA’larla hasar tespiti

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarında Göktürk uydusu, İHA'lar ve drone'lardan aralıksız veri toplanıyor. Elde edilen görüntüler ve dijital ikiz teknolojisi sayesinde bina bilgileri elde ediliyor. Afet bölgesinde tarihi bir seferberlik yürüten devlet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 10 ilde görevlendirilen uzman ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye sevk edilen 12 İHA ve drone ordusu bölgeyi adım adım kayıt altına alıyor. Göktürk uydusundan gelen anlık görüntüler de eldekilerle karşılaştırılarak ön hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında 10 ilin önceden oluşturulan 3 boyutlu dijital ikizlerinden faydalanılıyor. Dijital ikiz teknolojisi sayesinde hasar gören yapıların kadastro ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) verileriyle sisteme eklenen ihbar verileri eşleştiriliyor. Bakanlığa ait ATLAS sistemine entegre edilen bilgilerle yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına ulaşılıyor.