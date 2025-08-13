Haberler Yaşam Haberleri Gökyüzü tutkunları Perseid Meteor Yağmuru için zirvede buluştu: Jüpiter ve Venüs görsel şölen oluşturdu
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:11 Son Güncelleme: 13.8.2025 11:14

Perseid Meteor Yağmuru nedeniyle Kayseri Erciyes’te gözlem etkinliği düzenlendi. Gökyüzü meraklıları yılın en etkili gökyüzü olayına Erciyes’in 2 bin 650 rakımlı Hacılar kapı bölgesinde tanıklık etti. İlerleyen saatlerde doğu ufkunda beliren Jüpiter ve Venüs’ün oluşturduğu görsel şölen fotoğraf karelerine yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde yılın en büyüleyici doğa olayı olan Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek isteyenler için gözlem etkinliği düzenlendi. Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'in eşsiz doğasında seyretme fırsatı buldu. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinin bulunmadığı bir ortamda düzenlenen etkinliğe yüzlerce gökyüzü meraklısı katıldı. Yüzlerce meteor hareketliliğinin görüldüğü gecede, meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometreye ulaştı. Görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirmeler yaptı. Katılımcılara teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı da sunuldu. Saatlerin gece 03.00'ı göstermesiyle birlikte Jüpiter ve Venüs gezegenleri doğu ufkunda belirdi. Jüpiter ve Venüs'ün dünyaya en yakın hali görsel şölen oluşturdu.

