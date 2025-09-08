Gökyüzünde “Kanlı Ay” şöleni yaşandı

Kanlı Ay olarak da bilinen tam ay tutulması dünyada büyük bir heyecanla karşılandı. Ayın dünyanın gölgesine girip kızıla bürünmesiyle oluşan Kanlı Ay gökyüzünde eşsiz manzaralar oluşturdu. Nadir gökyüzü olayını Türkiye'de de vatandaşlar meydanlarda ve evlerinin balkonlarında merakla izledi. Kanlı Ay'ın çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medyada gündem oldu ve tutulmanın yarattığı coşkuyu gözler önüne serdi. Türkiye'den de net şekilde izlenebilen ay tutulması dün saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı. Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girerek kızıl bir renge büründü.