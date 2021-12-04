Gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık merak uyandırdı

Sivas'ta geceyi aydınlatan esrarengiz ışık, akıllarda soru işareti bıraktı. Önce yerden gökyüzüne doğru hareketlenen ve bir süre sonra yeniden yere doğru inişe geçen cismi cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sivaslı bir vatandaş, o anları anlattı.

"ELON MUSK'IN UYDUUSU OLABİLİR"

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Sivas cadde bostan mahallesinde ikamet ediyorum. Akşam saatlerinde balkonda sigara içerken gördüm. Aşağıdan yukarıya doğru bir cisim yükseldi. Bu aşağı düşmedi aksine yükseldi. Bir roket veya Elon Musk'ın Starlink uyduları olabilir diye düşünüyorum" dedi. .

Gökyüzündeki cismi gören güzellik uzmanı Jale Sülün ise, "Sivas'ta Taşlıdere mevkiinde yolda seyir halindeydim. İnsan boyu şeklinde yıldızlar birikmiş gibi gördüm önce. Aracımı durdum ve ağabeyimle ne olabileceğini düşündük. 10-15 saniye arasında yavaş yavaş ilerleyen bir şeydi. Sonrasında gözden kayboldu. Çok uzaktaydı öncesinde küçük bir şeydi. Daha sonrasında yaklaştıkça daha da parlamaya başladı kocaman oldu ve gözden kayboldu. Yerden göğe doğru oval şekilde yükseldi. Oval şekilde önce çıktı sonra indi. Ne uçak kadar yavaş ne de yıldız kayması kadar hızlı değildi" diye konuştu.