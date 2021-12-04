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Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:46

Gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık merak uyandırdı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık merak uyandırdı

Sivas'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Gökyüzünden önce göğe doğru yükselen ve daha sonra yere hareket eden esrarengiz ışığı gören Sivaslılar o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sivaslı bir vatandaş gördüğüm şey Elon Musk'un starling uydularından birini taşıyan roket olabilir derken, bir başka görgü tanığı ise "Ne uçak kadar yavaş ne yıldız kayması kadar hızlıydı" dedi.

Sivas'ta geceyi aydınlatan esrarengiz ışık, akıllarda soru işareti bıraktı. Önce yerden gökyüzüne doğru hareketlenen ve bir süre sonra yeniden yere doğru inişe geçen cismi cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sivaslı bir vatandaş, o anları anlattı.

"ELON MUSK'IN UYDUUSU OLABİLİR"

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Sivas cadde bostan mahallesinde ikamet ediyorum. Akşam saatlerinde balkonda sigara içerken gördüm. Aşağıdan yukarıya doğru bir cisim yükseldi. Bu aşağı düşmedi aksine yükseldi. Bir roket veya Elon Musk'ın Starlink uyduları olabilir diye düşünüyorum" dedi. .

Gökyüzündeki cismi gören güzellik uzmanı Jale Sülün ise, "Sivas'ta Taşlıdere mevkiinde yolda seyir halindeydim. İnsan boyu şeklinde yıldızlar birikmiş gibi gördüm önce. Aracımı durdum ve ağabeyimle ne olabileceğini düşündük. 10-15 saniye arasında yavaş yavaş ilerleyen bir şeydi. Sonrasında gözden kayboldu. Çok uzaktaydı öncesinde küçük bir şeydi. Daha sonrasında yaklaştıkça daha da parlamaya başladı kocaman oldu ve gözden kayboldu. Yerden göğe doğru oval şekilde yükseldi. Oval şekilde önce çıktı sonra indi. Ne uçak kadar yavaş ne de yıldız kayması kadar hızlı değildi" diye konuştu.

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Gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık merak uyandırdı
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