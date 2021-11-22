Gol sevincine kalbi dayanmadı

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ve oturduğu evin duvarına Türk bayrağı ile birlikte Fenerbahçe'nin de amblemini yaptıran Ahmet Uysal, Fenerbahçe'nin 90+4'üncü dakikada Crespo'nun ayağından kazandığı ikinci gol sonrası sevinirken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanedekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Uysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.