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Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:46

Gölbaşı ilçesinde hurma hasadı başladı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Gölbaşı ilçesinde hurma hasadı başladı

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan Trabzon Hurması hasadına Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyünde başlandı.


Gölbaşı ilçesinde 3.500 bin dekar üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye'de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçesinde hurma hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Gölbaşı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte hurma hasadı dolayısıyla Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyüne giderek hurma üreticisi Muhterem Teymur'un bahçesinde hurma hasadına katıldı.


Bahçeyi gezerek, hurma ağacına çıkıp hurmaları dalından koparıp hasada katılan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi aldı.


Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Çiftçilerimizin gelirini artırmak için geçen yıl 30 bin, bu yılda Kasım ayı sonuna kadar 50 bin adet hurma fidanı dağıtmayı planlıyoruz. Dağıtılan fidanlar ve kurulan bahçelerle her sene üretim alanımız artmaktadır. Şimdilik 3.500 dekar olan hurma üretim alanımız sene sonunda yapılacak olan IVA güncellemesi ile birlikte 5 bin dekara çıkacaktır. Hurmanın katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.


Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Bağlarbaşı Köyünde yapımı ve inşaatı devam eden Hurma Kurutma ve Paketleme tesisi inşaatını gezdi.

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Gölbaşı ilçesinde hurma hasadı başladı
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