Gölbaşı’nda kaza: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi yol kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice B.'ye (51) Kahramanmaraş istikametinden gelen Ü. D. idaresindeki TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Hatice B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yerine Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Vekili olan Başkomiser Talip Gönül gelerek güvenlik önlemi aldırdı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenaze Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.