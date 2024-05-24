Gölcük’te 4.5 milyon TL’lik ek ders yolsuzluğu: 8 öğretmen şikayetçi

Kocaeli'nde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ek ders yolsuzluğu ile ilgili olarak, öğretmenler, okul müdürünün kendilerine "Borsada para kaybeden oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi kullanarak bu işlemleri yaptı. Emekli olana kadar şikayette bulunmayın, sonra şikayet edin" dediğini ileri sürdü. İşte olayın tüm detayları...

USULSÜZLÜK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, maaş ödeme dekontları ve e-bordroları arasındaki tutarsızlıkları fark etti. Öğretmenler, ek ders ücretlerinin e-bordro üzerinde görünen miktardan yaklaşık 3 kat daha az olduğunu tespit etti. Geriye dönük yapılan kontrollerde, yaklaşık 4 yıldır bu durumun devam ettiği ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Bu usulsüzlük sonucu, öğretmenlerin üzerinden yaklaşık 4,5 milyon TL haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, 20 Mayıs'ta Kocaeli Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Suçlananlar arasında okul müdürü M.H.A., ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü bulunuyor. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak iki müfettiş görevlendirdi.

EMEKLİ OLANA KADAR ŞİKAYET ETMEYİN

Okulda görev yapan 8 öğretmen, savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği'ne davet edilerek ifadelerini verdi. Öğretmenler, okul müdürü M.H.A.'nın öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı şöyle aktardı: "Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın, emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öğretmenler, okul müdürünün bu talebini kabul etmeyerek, durumu savcılığa bildirip şikayetçi oldular. Ayrıca, bir öğretmen, okul müdürünün kendi hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini ve bu parayı geri iade ettiğini belirtti.Başka bir öğretmen ise, durumu okul müdür yardımcılarına anlattıklarında, müdür yardımcısının kendilerine "Gitseniz bile e-Devlet'te yanlışlık olmuştur deyip gönderirler" dediğini aktardı. Öğretmenler, buna rağmen dilekçe vererek resmi şikayetlerini yaptı. Olayın ardından okul müdürü M.H.A.'nın emekliye ayrıldığı öğrenildi. Adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.