Gölde mahsur kalan 3 genci ‘Gemi Adamlar’ kurtardı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki deniz bisikletiyle tur atan 3 arkadaş, hava şartlarının bir anda kötüleşmesi nedeniyle mahsur kaldı. Gençler 'Gemi Adamlar' olarak bilinen sualtı polisleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençlerden İhsan Tabier, "Giderken hava çok güzeldi, bir anda hava patladı. Bizde geri dönemedik. En yakın adaya geçtik. 112'yi aradık, abiler sağ olsun geldi bizi kurtardı" dedi.

HAVA ŞARTLARI DEĞİŞİNCE

Olay Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre; İhsan Tabier (18), Kağan Taşkın (18) ve Yaşar Efe Aktimur (18) kiraladıkları deniz bisikletiyle gölde gezintiye çıktı. Güneşli olan hava yerini yağışa ve rüzgara bıraktı. Gölde oluşan dalga nedeniyle gençler geri dönemedikleri için yakınlarında bulunan bir adaya yanaştı. 3 arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

"AĞABEYLER SAĞ OLSUN"

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Gemi Adamlar' gençleri mahsur kaldığı yerden kurtarmaya gitti. 'Gemi Adamlar' gençleri kurtararak araçlarının bulunduğu kıyaya çıkarttı.

Arkadaşlardan İhsan Tabier, "Giderken hava çok güzeldi, bir anda hava patladı. Bizde geri dönemedik. En yakın adaya geçtik. 112'yi aradık, abiler sağ olsun geldi bizi kurtardı" dedi.