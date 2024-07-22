Gölde yok olan ailenin cenazeleri gözyaşları içinde teslim alındı

Adana'da önceki gün içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araç içindeki Veysel Aydoğmuş, eşi Emine Aydoğmuş ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş yaşamını yitirdi. Hayatlarını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Cenazeler, Adana'nın Kozan ilçesi Kızıllar köyüne de toprağa verilmek üzere yola çıktı. Aile, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

OTOMOBİL SUYA GÖMÜLDÜ

Olay, 21 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak köprünün demir bariyerlerini kırıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Otomobil içindeki 4 kişilik aile suya gömülürken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine; CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.

18 METRE DERİNLİKTE ULAŞILDI

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine de ulaşıldı. 18 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından kazada ölen 4 kişilik ailenin cenazesi Buruk Mezarlığına getirildi. Mezarlıkta anne, baba ve iki evladının cenazesi yıkandıktan sonra yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Ağıtlar yakan yüreği yaralı aile aldıkları cenazeleri defnetmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızıllar köyüne doğru yola çıktı. Aile, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.