Haberler Yaşam Haberleri Göldeki bazilika su yüzüne çıktı
Giriş Tarihi: 5.11.2022

Göldeki bazilika su yüzüne çıktı

İHA
Göldeki bazilika su yüzüne çıktı
Türkiye'nin en büyük 5'nci gölü olan İznik Gölü'nde son yıllarda başta kuraklık olmak üzere çeşitli sebeplerle yaşanan çekilme giderek artıyor. Gölün en büyük iskelesi artık tamamen toprak üstünde kaldı. 60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık had safhaya ulaştı. İznik Gölü'nde su altında bulunan tarihi bazilika, çekilme sebebiyle gün yüzüne çıktı. Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika, havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü kıyısının yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde "Senato Sarayı" olarak tanımlanan bu yapı, 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor. Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi tarihleri için açıklama! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, canlı yayınlanacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcüsüyle vedalaşıyor! Kanarya'da ayrılık rüzgarı başladı...
AÇIK LİSE AÖL SINAV TARİHLERİ 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? İşte tüm bilgiler
Polislik önlisans KPSS puanı 2022! POMEM şartları ile KPSS önlisans Polislik taban puanları ve baraj puanı
Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
EMEKLİ PROMOSYON kampanyaları kasım 2022 güncellemesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?
Aslıhan Doğan Turan'dan samimi açıklamalar: Arda’ya hâlâ çok aşığım
ARKADAŞINA GÖNDER
Göldeki bazilika su yüzüne çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA