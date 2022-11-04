Göldeki bazilika su yüzüne çıktı

Türkiye'nin en büyük 5'nci gölü olan İznik Gölü'nde son yıllarda başta kuraklık olmak üzere çeşitli sebeplerle yaşanan çekilme giderek artıyor. Gölün en büyük iskelesi artık tamamen toprak üstünde kaldı. 60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık had safhaya ulaştı. İznik Gölü'nde su altında bulunan tarihi bazilika, çekilme sebebiyle gün yüzüne çıktı. Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika, havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü kıyısının yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde "Senato Sarayı" olarak tanımlanan bu yapı, 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor. Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi'dir.