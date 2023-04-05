Göle uçan araçta boğularak can verdiler

Samsun'un Atakum ilçesinde Karakavuk Göleti'ne uçan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut boğuldu. Şahsenem Bulut'un cesedi kıyıda, Yusuf Bulut'un cesedi ise kıyıdan 10 metre ileride ve 12 metre derinlikteki araçta bulundu.Çorum'un Kargı ilçesindeki Beygircioğlu mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen Bulgaristan plakalı TIR, yandı. Bulgar uyruklu sürücü Lozko Petev (47) ile yanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi öldü.Konya'da, Ankara karayolu üzerindeki Ağabeyli Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje devrilen TIR'ın sürücüsü Osman Kaplan hayatını kaybetti.Adana Kozan'da önceki gece Dilekkaya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine çarpan hafif ticari araçtan savrulan sürücü Ziya Can Şimşek (21) yaşamını yitirdi.Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Suat Karanfiloğlu (71) olay yerinde can verdi.Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki kavşakta anayola koltrolsüz çıkınca, Rahim H.'nin kullandığı minibüsle çarpışan ve çarpışmanın etkisiyle kapısı açılınca yola düşen otomobilin sürücüsü Alaaddin Demir (63) öldü. Kaza, bir güvenlik kamerasına da yansıdı.