Haberler Yaşam Haberleri Gölette facia: Öğretmen ve imam boğuldu
Giriş Tarihi: 21.8.2022 13:44 Son Güncelleme: 21.8.2022 13:49

Gölette facia: Öğretmen ve imam boğuldu

Samsun'da gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imamı kurtarmak isteyen öğretmen kayın biraderi onunla birlikte boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından kurtarılan imanın eşi ise hastaneye kaldırıldı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Gölette facia: Öğretmen ve imam boğuldu

Samsun'un Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar bölgesine Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yapan Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu.

Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar Hanife Balcı, imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi trafik kazası: 15 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
EYT son dakika haberleri ile yeni formüller! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 20 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, son önlüğü kim kazandı?
Türkiye'nin yeni operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik
Civan Canova hayatını kaybetti! Usta Oyuncu Civan Canova kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Civan Canova'nın rol aldığı diziler ve filmler
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlu Baver Taşçıer'in lüks hayatı
Son dakika: Başkan Erdoğan Manisa'da müjdeyi verdi! Kurum üzüm alım fiyatı belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölette facia: Öğretmen ve imam boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA