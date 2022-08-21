Gölette facia: Öğretmen ve imam boğuldu

Samsun'un Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar bölgesine Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yapan Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu.

Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar Hanife Balcı, imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.