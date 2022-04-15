Gölette kaybolan çocuğun casnsız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın da arkadaşları ile birlikte dolaşan Furkan Şengül isimli 12 yaşındaki çocuk, arkadaşları ile birlikte sulama göletine girdi. Bir süre yüzen arkadaşları Furkan'ı su yüzeyinde göremeyince, durumdan şüphelendi ve hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ini arayarak ihbara bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede Polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Ayrıca arama çalışmaları için dalgıçlarda gönderildi. Ekipler sulama göleti içerisinde ve çevresinde Furkan'ı bulabilmek amacıyla çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu, Şengül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde acı haberi alan Şengül'ün ailesi yasa boğuldu.

Furkan'ın cansız bedeni adli işlemler için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.