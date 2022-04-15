Haberler Yaşam Haberleri Gölette kaybolan çocuğun casnsız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 15.4.2022 21:52 Son Güncelleme: 15.4.2022 21:52

Gölette kaybolan çocuğun casnsız bedenine ulaşıldı

ABBAS ÇAKAR
Gölette kaybolan çocuğun casnsız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde arkadaşları ile birlikte dolaşırken, sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler,  bölgeye kısa sürede gelerek arama çalışması başlattı. Aramala çalışmaları sonucu 12 yaşındaki Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın da arkadaşları ile birlikte dolaşan Furkan Şengül isimli 12 yaşındaki çocuk, arkadaşları ile birlikte sulama göletine girdi. Bir süre yüzen arkadaşları Furkan'ı su yüzeyinde göremeyince, durumdan şüphelendi ve hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ini arayarak ihbara bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede Polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Ayrıca arama çalışmaları için dalgıçlarda gönderildi. Ekipler sulama göleti içerisinde ve çevresinde Furkan'ı bulabilmek amacıyla çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu, Şengül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde acı haberi alan Şengül'ün ailesi yasa boğuldu.

Furkan'ın cansız bedeni adli işlemler için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilisinden! 'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim"
Ayasofya Fatih Medresesi yeniden restore edildi! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: 530 bin sözleşmeli memura müjde! Ek göstergede son rötuş
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak
Son dakika: Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölette kaybolan çocuğun casnsız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA