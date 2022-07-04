Gölgede 45 derece

Antalya'da dün gölgede 45 dereceye ulaşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren deniz kenarları, havuz başları ve yeşil alanlara akın etti. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı kumsalının sabah saat 06.00'da dolması dikkat çekti. Saat 09.00'da ise serinlemek için gelenler, plajda yer bulmakta zorlandı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü kentte bir hafta süre ile "fön sıcakları" diye tabir edilen kuru ve kavurucu sıcakların görüleceğini kaydetti. Sokak hayvanları da deniz kenarlarına gelerek serinlemeye çalıştı. Denize giren bir köpeğe tatilciler su vererek rahatlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, bazı illerde havanın 40 dereceyi göreceğini duyurdu. Termometrelerin, Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da 40 dereceyi, Şanlıurfa'da ise 41 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, Ankara'da ise 28 derece civarında olacağı vurgulandı.