Göller Yöresi’nde endişe veren tablo: 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu

TTKD bilim danışmanı ve emekli öğretim görevlisi Dr. Erol Kesici, '2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' nedeniyle, Türkiye'nin en fazla göl ve sulak alanının bulunduğu Burdur, Isparta, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya il sınırlarındaki Göller Yöresi'nde son duruma ilişkin detaylı analiz raporu hazırladı. Bir zamanlar dünyanın en fazla sulak alanına sahip olan bu coğrafyadaki göllerin hızla tükendiğine işaret eden Dr. Kesici, "Dünya Sulak Alanlar Günü'nde, yörenin susuz kalan sulak alanları kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı?" dedi.

Dr. Kesici, Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısıyla İç Anadolu Bölgesi'nin güneybatısına denk düşen Teke Yöresi'nin kuzeyinde 2000 metreden yüksek dağ kütleleri arasındaki, tabanı göllerle kaplı ovaların yer aldığı kesime Göller Yöresi adı verildiğini kaydetti. Sulak alanların doğal yaşamın kaynağı olduğunu belirten Dr. Kesici, Türkiye'de tarımın ve meyveciliğin en önemli üretim merkezi olan bölgede göllerin oluşturduğu klimanın büyük önem taşıdığını anlattı.