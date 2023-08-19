Gölümüzü kurtarın

Sakarya Nehri'nin biriktirdiği alüvyonların etkisiyle oluşan Akgöl, tatlı sulu alüvyal set gölü olarak biliniyor. Kerevit, tatlısu levreği, yayın, kızılkanat gibi balıkların yanı sıra endemik bitki türlerinin de bulunduğu gölün su seviyesindeki düşüş tedirgin ediyor. Düşüş ile birlikte bölgede balık ölümleri de yaşanıyor. Gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren mahalleli önlem alınmasını istiyor. Nurettin Çeber, "Eğer 1-2 yıl daha buraya müdahale edilmezse kuruyacak. Buranın böyle kalmasının sebebi yıllar öncesinde yapılmış olan kanal. Sakarya Nehri'ne yapılan bağlantı ile suyun üstten tahliyesi değil, alttan verilmek sureti ve tahliye kanallarının çoğalması sebebi ile gölün suyu Sakarya Nehri'ne akıyor. Bu kanallar kapatılırsa suyun seviyesi tekrar yükselerek göl kendisini besleyecek ve temizleyecektir" dedi.Şükrü Erçi, "Gölde açılan kanallar sebebi ile su Sakarya Nehri'ne akıyor ve gölümüz bundan dolayı küçülüyor. Gölümüzün resmi derinliği 15 metre görülmektedir ancak şuan derinliği 2.5 metreye kadar düştü. Ve metan gazı patladığından balık ölümleri başladı" diye konuştu. Gölkent Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği'nden Halil İbrahim Erkal, "Açılan kanallar sebebi ile gölümüzde su seviyesi düştü" dedi. İHA