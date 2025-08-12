Gönen Teksüt fabrikasında çıkan yangına ait güvenlik kamera görüntüleri

Gönen'deki Teksüt fabrikasında çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. Yangında hayatını kaybeden işçilerin Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım olduğu açıklanmıştı.

Olayın çıkış anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangının başladığı bölüm ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü anlar net şekilde yer aldı. Teknik ve adli incelemeler, bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.