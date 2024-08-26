Haberler Yaşam Haberleri Gönen’de babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 26.8.2024 18:30 Son Güncelleme: 26.8.2024 19:38

Gönen’de babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen (18) göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Gönen’de babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen son yolculuğuna uğurlandı

Gönen'e Bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki ikamette meydana gelen olayda, Murat Sevilen kızı Eylem Sevilen'i doğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürmüştü. Korkunç cinayet Eylem Sevilen'in annesi Hafize Sevilen'in eve gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Murat Sevilen polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer yandan Murat Sevilen'in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Gönen Veysel Karani Camii'ne getirildi. Eylem Sevilen'in cenazesi burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Eylem Sevilen'in cenazesine annesi Hafize Sevilen, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kız, göz yaşları içinde ebediyete uğurlandı.

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Gönen’de babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen son yolculuğuna uğurlandı
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