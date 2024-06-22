Gönen’de cinayet: Önce eşini, sonra kendini vurdu

Gönen'e bağlı Tütüncü Mahallesi'nde yaşanan olayda C.G. (62) adlı şahıs tartıştığı eşi M.G.'yi (55) tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla kendini de vuran C.G. ağır yaralandı. Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.G. entübe edildi. C.G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olaya karışan çiftin 2 yıl önce Gönen'e İstanbul'dan geldikleri ve sadece yaz aylarında Gönen'de ikamet ederek bahçe işleri ile meşgul oldukları öğrenildi.