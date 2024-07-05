Gönen’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gönen-Biga Yolu Deniz Kent Mevkinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E. ve ticari araç sürücüsü N.I. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.