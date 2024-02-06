Gönül bağı dolandırıcılığında 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden özellikle yaşlıları ağına düşürüp duygusal yakınlık sayesinde para koparan çete incelendi. İçerisinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu çetenin yaklaşık 30 mağduru yüksek miktarlar dolandırıldığı tespit edildi.

16 DOLANDIRICI YAKALANDI

Çeşitli bahanelerle istedikleri parayı mağdurun göndermesinin ardından çete üyelerinin irtibatı kestiği, ortadan kayboldukları kaydedildi. Gönül bağı dolandırıcılığında yapılan çalışmalar neticesinde 24 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli ve mağdurlardan elde ettikleri değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.