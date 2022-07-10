Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu: Gönül Dağı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu ile sürekli merak ediliyor. TRT'nin sevilen dizilerinden olan yapım, kurban için çıkardığı özel bölümleriyle biliniyor. Bu akşam TRT ekranlarında yayımlanacak ve Kurban Bayramı'na özel bir içerik olarak karşımıza çıkacak. Peki, Gönül Dağı Kurban nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar!
GÖNÜL DAĞI KURBAN KONUSU
Gönül Dağı "Kurban"da, Gedelli'de nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz… Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.