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Giriş Tarihi: 10.7.2022 16:52

Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu: Gönül Dağı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Gönül Dağı geçtiğimiz aylarda sezon finali yaptı. Yeni sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinden hayranları için müjdeli haber geldi. Bugün Kurban adlı özel dizisi yayına girecek. Vatandaşlar da Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Peki, Gönül Dağı Kurban nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar

Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu: Gönül Dağı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu ile sürekli merak ediliyor. TRT'nin sevilen dizilerinden olan yapım, kurban için çıkardığı özel bölümleriyle biliniyor. Bu akşam TRT ekranlarında yayımlanacak ve Kurban Bayramı'na özel bir içerik olarak karşımıza çıkacak. Peki, Gönül Dağı Kurban nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar!

GÖNÜL DAĞI KURBAN KONUSU

Gönül Dağı "Kurban"da, Gedelli'de nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz… Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI KURBAN OYUNCULARI

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Ramiz Mullamusa, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan

GÖNÜL DAĞI KURBAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.

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Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu: Gönül Dağı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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