Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu: Gönül Dağı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gönül Dağı Kurban oyuncuları ve konusu ile sürekli merak ediliyor. TRT'nin sevilen dizilerinden olan yapım, kurban için çıkardığı özel bölümleriyle biliniyor. Bu akşam TRT ekranlarında yayımlanacak ve Kurban Bayramı'na özel bir içerik olarak karşımıza çıkacak. Peki, Gönül Dağı Kurban nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar!