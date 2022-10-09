Gönül Dağı son bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Amcaoğulları Taner, Ramazan ve Doktor Kenan olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat. Rıfat, karısı Mihriban'la amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor. Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah iyileşiyor.

Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz. Zahide ve Sefer çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan gerçekleri öğreniyor. Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.