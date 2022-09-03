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Giriş Tarihi: 3.9.2022 18:08

Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle! Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle

TRT1 ekranlarına yeni sezonuyla geri dönen Gönül Dağı yeni bölüm izle ekranıyla sevenlerinin akşam saatleriyle gündeme geliyor. Yepyeni oyuncuları ve kaldığı yerden devam eden, gönüllere dokunan hikayesiyle diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler gözünü Gönül Dağı 66. Yeni bölüm izle ekranına çevirdi. İşte 3 Eylül 2022 Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle ekranı...

Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle! Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle

Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm izle! Dizinin sezon finali bölümüne Dilek'in hayatını kaybetmesi damga vurmuştu. Yapımda Taner, Dilek'in yadigarı olan bebeği bağrına basıyor ve herkes Dilek'in acısı karşısında derin bir hüzün yaşıyor. Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle ekranı üzerinden yapımı takip etmek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte Gönül Dağı 66. Bölüm izle ekranı ve detaylar...

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON İZLE!

Aşağıdaki link üzerinden yapımın yeni bölümlerine ulaşabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle! Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle
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