Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle! Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle

Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm izle! Dizinin sezon finali bölümüne Dilek'in hayatını kaybetmesi damga vurmuştu. Yapımda Taner, Dilek'in yadigarı olan bebeği bağrına basıyor ve herkes Dilek'in acısı karşısında derin bir hüzün yaşıyor. Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle ekranı üzerinden yapımı takip etmek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte Gönül Dağı 66. Bölüm izle ekranı ve detaylar...
Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.