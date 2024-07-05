Gönül dostları Albayrak’ı andı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanlığı iş birliğinde Yazar Hüseyin Albayrak Anma ve Kitap İmzası Programı düzenlendi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, araştırmacı yazar Tahir Orhan, yazar Hüseyin Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak, yazarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Trabzon'un kadim, özellikli ve nitelikli bir şehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Üreten, değerler ortaya çıkartan, hem de ülkenin fikriyatına da katkı sağlayan değerli bir şehir Trabzon. Böyle özellikli bir şehrin insanlarını anmak, anlamak, onların yaşarken de kıymetini bilmenin bu şehrin bir yöneticisi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÇOK KIYMETLİ BİR ESER

Başkan Genç, açıklamasında şunları kaydetti: "Merhum Hüseyin Albayrak, şehrimizin çok kıymetli bir değeriydi ve ağabeyimizdi. Allah nasip etti Ortahisar Belediye Başkanı iken onun 60'ıncı yıl dönümünde Kamuran Tuna Bey'le beraber güzel bir anma yaptık, vefa yaptık. Sağken yapabilmek çok kıymetli. Bu tür programların sayılarını da artırmamız lazım. Hatta o zaman demiştim ki 61.'sini de sembolik olarak mutlaka yapmalıyız. Daha sonra tabii kıymetli büyüğümüz, yazarımız rahatsızlandı ama bu sırada da milli mücadele dönemindeki basını anlatan çok önemli bir eseri Ortahisar Belediyesi olarak biz Kültür Yayınlarımız içerisinde bastık. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Eserleri Trabzon tarihine hizmet edecek."

ÇALIŞMALARINA ŞAHİDİZ

Eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, "Çok değerli bir ağabeyimizi anıyoruz. Hüseyin ağabeyimiz bizim için de çok farklıydı. Yaptığı çalışmalara şahit olduk. Zaman zaman katkıda bulunmaya çalıştık. Merhum tarihçilerimizden Osman Turan, 'Doğu Karadeniz inci bir gerdanlıktır. Trabzon, bu inci gerdanlık üzerinde bir zümrüt taştır' demişti. Buranın sanatçısı, kültür insanı farklıdır. Şehrin ruhunu taşıyan bu kitapları en büyük eser olarak görüyorum. Hüseyin Albayrak, ömrünü eğitime, araştırmaya, kültüre, sanata adayan bir ağabeyimizdi" diye konuştu.

TRABZON SEVDASINI ESERLERİNE YANSITTI

Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, "Hüseyin Albayrak sadece bir eğitimci değil. Aynı zamanda gönül insanı, Trabzon sevdalısıydı. Bu sevdasını tüm eserlerine, çalışmalarına yansıtmıştır" dedi. Araştırmacı yazar Tahir Orhan, "Hüseyin Albayrak'ı geç tanıyıp erken kaybettim. Çeşitli çalışmalarını ondan dinlemek benim için büyük bir şans. Bu kitap Ahmet Metin Genç başkanımızın katkılarıyla ortaya çıkmış oldu. Benim de katkım varsa ne mutlu bana" diye konuştu. Duygusal bir konuşma yapan yazar Hüseyin Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak ise, "Trabzon'da Gönül Dostlarım kitabının ortaya çıkması için ilk adımı atan Sayın Ahmet Metin Genç başkanımıza teşekkür ederim. Hazırlanmasında büyük emek veren Kamuran Tuna ve Tahir Orhan'a da müteşekkirim. Bu eseri birlikte var ettik" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Hüseyin Albayrak'ın kitabı katılımcılara hediye edildi.