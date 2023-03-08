Gönül ilişkisi yaşadığı adamı sokak ortasında defalarca bıçakladı! Oğlu yakaladı, annesi bıçakladı

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Hatice Ç. daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Süleyman Taşpınar ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine Hatice Ç., Taşpınar'ı elinde bıçakla kovalamaya başladı. Taşpınar cadde üzerinde koşarken kadının oğlu Kadir Ç. tarafından yakalanıp, yere yatırıldı. Bu esnada arkadan gelen Hatice Ç. Süleyman Taşpınar'ı göğüs ve karın bölgesinden 8 kez bıçakladı. Ağır yaralı olarak Konya'ya sevk edilen Taşpınar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ANNE TUTUKLANDI OĞLU SERBEST

Bu dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde koşan Taşpınar, kadının oğlu Kadir Ç. (29) tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı arkadan gelen annesinin de Taşpınar'ı defalarca bıçakladığı görülüyor. Polis tarafından gözaltına alınan Hatice Ç. tutuklanırken oğlu serbest bırakıldı.