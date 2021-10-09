Gönül Yılmaz Akseki memleketinde toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen 2 çocuk annesi Gönül Yılmaz Akseki ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Alanya Oba Mahallesi'ndeki markette tartıştığı eşi Yahya Yılmaz. (52) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Gönül Yılmaz'ın (43) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRTMIŞ

Gönül Yılmaz'ın eşinden gördüğü şiddet nedeni ile uzaklaştırma aldırttığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra av tüfeğiyle kendini yaralayan Yahya Yılmaz'ın ise Antalya eğitim ve Araştırma hastnesi Yoğun Bakım Ünitesinde komada olduğu öğrenildi. Eş katili kocanın ayrıca 2009 yılında Alanya'nın Tosmur Beldesi Belediye Başkanı Musa Özdemir'e silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu kaydedildi.